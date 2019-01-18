T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın: 1 ölü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

18 Ocak 2019 11:04

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA - BAŞAKŞEHİR Dolapdere Sanayi Sitesi\'nde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Sabah saat 6.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki Dolapdere Sanayi Sitesi\'nde torna işleri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Dumanların içinde kalan iş yeri çalışanı Sait Korucu itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Evsiz olduğu ve iş yerinde yaşadığı öğrenilen Korucu\'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Alper KORKMAZDHABAŞAKŞEHİR Dolapdere Sanayi SitesiSabahZiya Gökalp MahallesiOrganize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi SitesiYükselenOlayDumanlarınSait KorucuEvsizKorucuPolisFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24