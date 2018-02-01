Başakşehir'de iş yerinin soyulma anı güvenlik kamerasında

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)

BAŞAKŞEHİR\'DE bir çarşı içerisindeki iş yerine giren hırsızlar, televizyon, 3 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çarşının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık Kayabaşı Mahallesi\'nde dün akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çarşının önüne otomobil ile gelen 2 şüpheli önce yukarı çıkarak bir süre etrafta gezindi. Bir iş yerini gözüne kestiren hırsızlar iş yerinin kilidini kırarak içeri girdi. Masalarda bulunan 3 dizüstü bilgisayarı, televizyon ve bir fotoğraf makinesini çalan hırsızlar kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. İş yerinin kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler dükkanda inceleme başlattı. İş yerinin kapısında da parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, çarşının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

HIRSIZLIK ANLARI ÇARŞININ GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde bir otomobil ile gelen hırsızlar bir süre çarşıda dolaşıyor. İş yerini gözüne kestiren hırsızlar kapı kilidini açıyor, bir süre sonra da ellerinde televizyon, dizüstü bilgisayarları, fotoğraf makinesi ve boya kontrol cihazı ile birlikte çıkıyor. Kendilerini bekleyen araca binen hırsızlar olay yerinden kaçıyor.

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