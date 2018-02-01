T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başakşehir'de iş yerinin soyulma anı güvenlik kamerasında

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA) BAŞAKŞEHİR'DE bir çarşı içerisindeki iş yerine giren hırsızlar, televizyon, 3 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı

01 Şubat 2018 13:11

Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL,(DHA)
BAŞAKŞEHİR\'DE bir çarşı içerisindeki iş yerine giren hırsızlar, televizyon, 3 dizüstü bilgisayar ve fotoğraf makinesini alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları çarşının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
Hırsızlık Kayabaşı Mahallesi\'nde dün akşam saat 19:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir çarşının önüne otomobil ile gelen 2 şüpheli önce yukarı çıkarak bir süre etrafta gezindi. Bir iş yerini gözüne kestiren hırsızlar iş yerinin kilidini kırarak içeri girdi. Masalarda bulunan 3 dizüstü bilgisayarı, televizyon ve bir fotoğraf makinesini çalan hırsızlar kendilerini bekleyen araca binerek kayıplara karıştı. İş yerinin kapısının açık olduğunu gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polisler dükkanda inceleme başlattı. İş yerinin kapısında da parmak izi çalışması yapan polis ekipleri, çarşının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 

HIRSIZLIK ANLARI ÇARŞININ GÜVENLİK KAMERASINDA 
Görüntülerde bir otomobil ile gelen hırsızlar bir süre çarşıda dolaşıyor. İş yerini gözüne kestiren hırsızlar kapı kilidini açıyor, bir süre sonra da ellerinde televizyon, dizüstü bilgisayarları, fotoğraf makinesi ve boya kontrol cihazı ile birlikte çıkıyor. Kendilerini bekleyen araca binen hırsızlar olay yerinden kaçıyor. 

fotoğraflı

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Soner HASIRCIOĞLUHırsızlıkKayabaşı MahallesiEdinilenBirMasalardaOlayANLARIGÜVENLİK KAMERASINDA  GörüntülerdeKendilerini

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24