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Başakşehir'de içinde 1 milyon liralık çek bulunan kasayı böyle çaldılar

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bir iş yerine giren hırsızlar dakikalar içinde içerisinde 1 milyon liralık çek bulunan 150 kiloluk kasayı çalarak kaçtı

24 Kasım 2018 15:35

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR\'de bir iş yerine giren hırsızlar dakikalar içinde içerisinde 1 milyon liralık çek bulunan 150 kiloluk kasayı çalarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 
Olay sabah saatlerinde Sefaköy sanayi sitesi içerisinde bulunan bir ısı yalıtım sistemleri satışı yapan firmada meydana geldi. Araçlarıyla  firmanın önüne gelen 5 hırsız kısa sürede kilitleri açmayı başararak iş yerine girdi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen hırsızlar, 4 katlı binanın en üst katına çıkan hırsızlar burada bulunan kasayı buldu. 150 kilo ağırlığında ve içerisinde  yaklaşık 1 milyon liralık çek bulunan kasayı sürükleyerek aşağı taşıdı. Aşağı indirdikleri kasayı geldikleri araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Hırsızlık olayını alarm şirketinin aramasıyla öğrendiğini söyleyen firma ortaklarından Sabri Ekinci ,\"Alarmın yanlış çalabileceğini düşündüm. Çalışanımı aradım o da 10 dakika sonra iş yerinde olacağını söyledi. Tekrar beni aradı, hırsızlık olmuş kasamızı indirmişler dedi. Sitede güvenlik var iş yerinde de alarm ve kamera sistemleri var ama buna rağmen bu hırsızlık olayı başımıza geldi. 1 milyon liralık çekimiz çalındı\" diye konuştu. 
Polis kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. 

(FOTOĞRAF)

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