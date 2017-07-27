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Spor

Başakşehir’de 'günün kahramanı' Mossoro: İkinci yarı maçı istediğimizi belli ettik

"Direncimiz düştü ama kaliteli bir takımız; ikinci yarı toparlandık"

27 Temmuz 2017 03:25

Başakşehir'in Club Brugge'den aldığı, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi puanını getiren isimlerin başında gelen 34 yaşındaki Mossoro, ilk yarıda rakibin daha istekli olduğuna dikkati çekerek, ikinci yarıda maçtan puan almayı istediklerini belli ettiklerini söyledi.

Attığı 2 gol ile maçta yıldızlaşan Brezilyalı, İstanbul'da oynanacak maç için de olumlu konuştu.

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Mossoro, şöyle konuştu:

"Maçın en zor kısmı ilk yarıydı. 15 dakikada kendi hatalarımızdan 2 tane gol yedik. Bizim direncimizi düşürdü ama biz kaliteli bir takımız. İkinci yarı hocamızın istediklerini yaptık. Maça bizden daha istekli başladılar ama ikinci devrede biz de istediğimizi belli ettik. Maçın ikinci ayağı İstanbul’da oynanacak, sonuç orada belirlenecek.

O maçı farklı kılacak şey odaklanmamız olacak. Bu maça fazla odaklanamadık, maça girmekte geciktik. İkinci yarıda maçın başından itibaren maça odaklanabilirsek o maç bizim için kolay geçecektir."

 

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