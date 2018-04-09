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Başakşehir'de büyük parklara şarj istasyonu kuruldu

İSTANBUL, (DHA)-BAŞAKŞEHİR Belediyesi, karbon ayak izini küçülten çevre dostu uygulamalar kapsamında ilçe genelindeki büyük parklarda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başladı

09 Nisan 2018 15:41

İSTANBUL, (DHA)-BAŞAKŞEHİR Belediyesi, karbon ayak izini küçülten çevre dostu uygulamalar kapsamında ilçe genelindeki büyük parklarda elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurmaya başladı.

Başakşehir Belediyesi, çevre dostu elektrikli araçlar için başlattığı fizibilite ve altyapı çalışmalarına devam ederken çalışmalar kapsamında ilçedeki ilk elektrikli araç şarj üniteleri Hayatpark’a kurdu. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde modern konutların yükseldiği Hoşdere mevkiinde inşa edilen ve yakın zamanda hizmete açılması hedeflenen Hayatpark’a 4 adet elektrikli araç şarj ünitesi yerleştirildi.

ŞARJ İSTASYONLARI KENDİ ELEKTRİĞİNİ ÜRETİYOR

Çevre dostu şarj üniteleri, aynı zamanda güneş enerji panelleri ile desteklendi. Elektrikli araçlar için gerekli enerjinin önemli bir kısmını güneş ışığından üretecek şarj üniteleri, bölge sakinleri başta olmak üzere Hayatpark’ı ziyaret edecek hibrit araç sahiplerinin ihtiyacına yanıt vermeye başladı.

“ŞARJ İSTASYONLARINI GÜNEŞ ENERJİSİ İLE DESTEKLEDİK”

Elektrikli araçların yaygınlaşmaya başladığı günümüzde sadece bugünün değil yarının ihtiyaçları doğrultusunda yatırımlar yaptıklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, \"İstanbul’un kişi başına düşen en yüksek (20,7 metrekare) ilçesi olarak çevre dostu uygulamalarımızda özellikle güneş enerjisi gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya gayret gösteriyoruz. Daha yaşanılabilir bir Başakşehir, daha yaşanılabilir bir çevre için ilçemizde karbon ayak izini küçülten alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

 

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