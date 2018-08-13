Başakşehir'de Burnley maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Burnley FC ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor karşılaşmasında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ve sprint çalışması ile antrenman tamamlandı.

Turuncu-lacivertliler, Burnley FC ile maçının hazırlıklarını yarın saat 10.00\'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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