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Spor

Başakşehir'de Burnley maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL / DHA Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3

13 Ağustos 2018 16:13

İSTANBUL / DHA

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Burnley FC ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor karşılaşmasında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Dar alan oyunları ve sprint çalışması ile antrenman tamamlandı.
Turuncu-lacivertliler, Burnley FC ile maçının hazırlıklarını yarın saat 10.00\'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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