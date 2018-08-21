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BAŞAKŞEHİR'DE BOŞ ARSA KAÇAK KESİM YAPANLARLA DOLDU

Haber- Kamera - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA) İstanbul'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor

21 Ağustos 2018 12:58

Haber- Kamera - Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)

İstanbul\'da yapılan tüm uyarılara rağmen kesim için belirlenen noktalar dışında kurban kesimi yapılıyor. Başakşehir\'de bazı vatandaşların iş yerleri önünde kesim yaptığı görülürken, boş bir alanda da hem satış  hem de kesim yapıldı.

Başakşehir Şahintepe\'de  boş alana gelen çok sayıda kişi yasak olmasına rağmen kurban kesimi yaptı. Kesim sırasında küçük yaşta çocuklarında seyretmesi dikkat çekti. Tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşlarında iş yerleri önünde kesim yaptığı görüldü.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kurban kesilen alandan görüntü

Kurban kesen vatandaşlardan görüntü

Diğer detaylar

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