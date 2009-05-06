T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Başakşehir'de bir iş adamı ölü bulundu

06 Mayıs 2009 21:04

Başakşehir'de bir iş adamı, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Onur Kent arkasındaki arazide otomobil içinde başından vurulmuş bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede, kereste fabrikası sahibi İzzet Kavadar'ın (50) başından aldığı kurşun yarasıyla öldüğü tespit edildi.

Araçta ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde herhangi bir silah bulamadı.

Yetkililer, olayın kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçtiğini ve konunun geniş çaplı araştırıldığını bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24