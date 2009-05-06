Başakşehir'de bir iş adamı ölü bulundu

Başakşehir'de bir iş adamı, otomobilinde silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Onur Kent arkasındaki arazide otomobil içinde başından vurulmuş bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis ekipleri ile Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemede, kereste fabrikası sahibi İzzet Kavadar'ın (50) başından aldığı kurşun yarasıyla öldüğü tespit edildi.



Araçta ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olay yerinde herhangi bir silah bulamadı.



Yetkililer, olayın kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçtiğini ve konunun geniş çaplı araştırıldığını bildirdi.

