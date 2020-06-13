Başakşehir zirve takibini sürdürdü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti: 2-0.
Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısında taraflar rakip kalede net pozisyonlar yakaladı ancak son vuruşlardan sonuç çıkmayınca ilk 45 dakika golsüz sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Başakşehir sonuca gitti. 64'te Mahmut Tekdemir takımını öne geçirirken 80. dakikada kazanılan penaltıda Edin Visca skoru 2-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip son 6 maçta beşinci galibiyetini elde etti.