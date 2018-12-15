Başakşehir ve Galatasaraylı taraftarlar statta yerlerini almaya başladı

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 16\'ncı haftasında Medipol Başakşehir saat 19.00\'da kendi sahasında Galatasaray\'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Medipol Başakşehir ve Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın oynanacağı 3\'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu\'ndaki yerlerini almaya başladı. Sarı kırmızılı taraftarlar stat çevresinde buluşarak yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaparken, Başakşehirli taraftarlar da sorunsuz şekilde stada ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Stat çevresinden görüntüler

- Taraftarlardan detaylar