Başakşehir Teknik Direktörü Buruk: İyi değildik

Süper Lig’in 29. haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, beIN Sports’a yaptığı açıklamada iyi bir performans sergilemediklerini ifade etti.

Takımının geriye yaslandığını belirten Okan Buruk “Maça iyi başladık. İlk yarının belirli dakikalarında rakibe çok top verdik. Gereksiz geriye yaslandık. Bunun nedenlerinden biri de rakibimizin forvetsiz oynaması ve Emre Akbaba’nın gezmesi… Lemina, Donk ve Seri’nin oyunu iyi kurmaları da bunda etkili oldu. Bugün çok iyi değildik” dedi.

İkinci yarıya farklı bir taktikle çıkmalarını da değerlendiren Okan Buruk, şunları söyledi:

“Devre arasında 4-4-2’te döndük. Rakibe baskı yapmak istedik. Çok da başarılı olduk. Çıkarken kaptırdığımız iki top rakibe pozisyon oldu. Birinde de gol yedik. Rakibe çok fazla net pozisyon vermedik ama çok fazla orta ve şut atma şansı verdik. Önemli eksikler verdik. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız var. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacaklar.

Bu sene lige çok kötü başladık ve sonunu iyi bitireceğiz dedik. Böyle de ilerliyoruz. Bugün kazansaydık son haftalarda dört galibiyet de bize yetecekti. Yarış devam ediyor. Beklenmedik puan kayıpları olabiliyor. Daha iyi olmamız lazım tabi… Oyunumuzun üstüne koymalıyız.”