Başakşehir, tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Medipol Başakşehir, Sevilla deplasmanında aldığı 2-2’lik beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda 2-1'in rövanşında Sevilla'ya konuk olan Medipol Başakşehir, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve Devler Ligi macerasına nokta koydu.

Avrupa arenasında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında devam edecek olan Medipol Başakşehir, 17'de Eljero Elia'yla 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla noktalandı.

Başakşehir baskısının ardından ikinci yarıda oyuna denge gelirken 52'de Escudero skoru eşitledi. 75'te Ben Yedder ev sahibi takımı öne geçirirken Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu dakikadan sonra iyice yüklenmeye başladı.

83'te Edin Visca'nın golü ise umutları tazeledi. Napoleoni'nin pasında karşı karşıya kalan ve hata yapmayan Visca, skoru 2-2'ye getirdi ve son dakikalara büyük bir heyecanla girildi. Emre Belözoğlu'nun 90'da kullandığı frikik direkten döndü.

Muhteşem mücadelesiyle alkış alan Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakipleri cuma günü kura çekiminde belli olacak.

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor

Sevilla: Rico, Mercado, Pareja, Lenglet, Escudero, N'Zonzi, Banega (Sarabia dk. 90), Pizarro, Correa (Nolito dk. 71), Ben Yedder, N'Zonzi, Jesus Navas (Montaya dk. 85)

Yedekler: Oropesa, Kjaer, Ganso, Muriel,

Teknik Direktör: Eduardo Berizzo

Medipol Başakşehir: Volkan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut (Gökhan İnler dk. 84), Emre, Visca, Mossoro (Napoleoni dk. 72), Elia (Kerim Frei dk. 84), Adebayor

Yedekler: Mert, Da Costa, Alparslan, Mevlüt

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Elia (dk. 17), Visca (dk. 83) (Medipol Başakşehir), Escudero (dk. 52), Ben Yedder (dk. 75) (Sevilla)

Sarı Kartlar: Epureanu, Mossoro, (Medipol Başakşehir), Pareja, Correa, Legnet