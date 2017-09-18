T24 LogoT24 Logo
Spor

Başakşehir 'taraftarlarının' formasını çıkardığı çocuklara Trabzonspor'dan jest

"Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek!"

18 Eylül 2017 13:37

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında forması çıkarılan çocukların takımın bir sonraki maçında tribünde ağırlanacağını duyurdu.

Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta tribünde tatsız bir olay yaşandı. 2014 yılında kurulan Başakşehir Kulübü'nün taraftarları, Karadeniz ekibinin formasını giyen minik taraftarların formasını zorla çıkardı. 

Olay sonrası iki kulüp de konuya ilişkin açıklama yaparak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Trabzonspor ayrıca, takımlarının Alanyaspor ile evinde oynayacağı bir sonraki hafta karşılaşmasına minik taraftarları stadyumda ağırlayacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, minik taraftarların stadyumda ağırlanacağını Twitter hesabı üzerinden şu mesajla duyurdu:

"Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız."

ETİKETLER

TrabzonsporTaraftarminikformaçıkardılarBaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24