Başakşehir 'taraftarlarının' formasını çıkardığı çocuklara Trabzonspor'dan jest

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 5'inci haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Trabzonspor karşılaşmasında forması çıkarılan çocukların takımın bir sonraki maçında tribünde ağırlanacağını duyurdu.

Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta tribünde tatsız bir olay yaşandı. 2014 yılında kurulan Başakşehir Kulübü'nün taraftarları, Karadeniz ekibinin formasını giyen minik taraftarların formasını zorla çıkardı.

Olay sonrası iki kulüp de konuya ilişkin açıklama yaparak yaşanan olaylara tepki gösterdi.

Trabzonspor ayrıca, takımlarının Alanyaspor ile evinde oynayacağı bir sonraki hafta karşılaşmasına minik taraftarları stadyumda ağırlayacağını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, minik taraftarların stadyumda ağırlanacağını Twitter hesabı üzerinden şu mesajla duyurdu:

"Güzel yürekli çocuklarımız; sevdamız sizinle büyüyecek, kötülüklere yenilmeyecek! Gelecek haftaki maçta sizi stadyumumuzda ağırlayacağız."