Başakşehir son dakikada yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i uzatmada attığı golle 2-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci haftanın kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 90+1’inci dakikalarda Mbaye Diagne atarken, Medipol Başakşehir’in karşılaşmadaki tek golü 85'inci dakikada Napoleoni’den geldi.
Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Başakşehir 3 puanda kaldı.