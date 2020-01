Başakşehir, Sevilla'da zoru başarmak için sahaya çıkıyor

İSTANBUL,(DHA)--Şampiyonlar Ligi Play off turu ilk maçında İstanbul\'da, Sevilla\'ya 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, deplasmanda turu geçmek için yarın sahaya çıkıyor.

İstanbul\'daki ilk karşılaşmada oldukça iyi performans göstermesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrılan Turuncu-Lacivertli ekip Sevilla\'yı deplasmanda mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek istiyor.

NASIL TUR ATLAR

Başakşehir\'in alacağı her türlü 2 farklı galibiyet kendisini bir üst tura taşıyacak. 2-1 kazanması halinde maç uzatmaya gidecek. Başakşehir 3-2 ve daha fazla skorlu tek farklı galibiyetlerde de adını Şampiyonlar Ligi\'nde grup aşamalarına yazdırmayı başaracak. Temsilcimizin 1-0 galibiyetinde de İspanyol ekibi İstanbul\'da 2 gol attığı için turu geçmye yeterli olmayacak. Herhangi bir beraberlik skoru ve Sevilla\'nın galibiyetinde ise, Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edecek.

MUHTEMEL 11\'LER

Sevilla: Sergio Rico, - Gabriel Mercado, Clement Lenglet, Nicolas Pareja, Sergio Escudero, - Steven N\'Zonzi, Guido Pizarro, - Walter Montoya, Ever Banega, Joaquin Correa, - Wissam Ben Yedder

Başakşehir: Volkan Babacan, Çaiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, - Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, - Visca, Mossoro, Ellia, - Adebayor

MAÇIN HAKEMİ

Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu\'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ikinci maçını İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Collum\'un yardımcılıklarını David McGeachie, Francis Connor, Bobby Madden ve John Beaton üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Graeme Stewart olacak.

GECENİN DİĞER MAÇLARI

21.45 Nice (Fransa)- Napoli (İtalya) (0-2)

21.45 Rijeka (Hırvatistan)-Olympiakos (Yunanistan) (1-2)

21.45 Astana (Kazakistan)-Celtic (İskoçya) (0-5)

21.45 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Maribor (Slovenya)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2)

ÇARŞAMBA GECESİNİN KARIŞLAŞMALARI

21.45 CSKA Moskova(Rusya) - Young Boys(İsviçre) (1-0)

21.45 FC Kopenhag(Danimarka) KarabağAğdam(Azerbaycan) (0-1)

21.45 FCSB(Romanya) - Sporting Lisbon(Portekiz) (0-0)

21.45 Liverpool(İngiltere) Hoffenheim (Almanya) (2-1)

21.45 Slavya Prag (Çekya) APOEL Nicosia(Kıbrıs Rum Kesimi) (0-2)