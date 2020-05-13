Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol yapımının kimin durdurduğuna ilişkin tartışmalar devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yol projesini ideolojik bir tercih nedeniyle durdurduğunu öne sürdü.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuşan Bakan Karaismailoğlu, “İşleri başka, hesapları başka bunların. Başka taraflara para aktarıyorlar. Büyük projelere para harcamayıp yardım kolileriyle, sonra gizli saklı işleriyle süreci yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Selvi yazısında, "Şimdi geldik o mühim soruya. Bir iddia var, Karaismailoğlu’nun İstanbul belediyesinde genel sekreter yardımcısı olduğu dönemde bu projeyi durdurduğu yönünde. Bakanı bulurum da sormam mı? Sordum. Biraz sert çıktı. 'Yalan söylüyorlar' dedi. Önce süreci anlattı. 'Oranın yapım işleri bana bağlı değildi. Proje işleri bağlıydı. Bana planlama işi bağlıydı. Fen işleri başka bir arkadaşa bağlıydı. Hem oradan bir yalanları var. Hem öyle bir şey yok. Bizim bir haritamız var. Projeleri, seçim öncesi yapılanlar ve şu anda yapılanlar diye ayırdık. Orada görünüyor. Ayrıca müteahhidin yaptığı hakedişler var. 2019 Haziran seçimleri öncesine kadar. Ondan sonra durdurdu. Yoksa hastanenin yolları şimdiye kadar açılırdı. Hastanenin yollarını niye durduralım? Orada onlarca yollar yaptık.' dedi." ifadesini kullandı.

Selvi yazısında şunları kaydetti:

Ama “Ulaştırma Bakanı olarak siz yapıyorsunuz” diye araya girdim. “Şimdi bakan olarak yapmak bize nasip oldu. Baktık bu işler olmuyor, hastane açılıyor ama yolu yok. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen karayolları ağına aldık, hızlıca ihale ettik. Hemen çalışmalara başladık. İnşallah yetiştireceğiz” dedi.

Açılışa şunun şurasında 8 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Japonya Başbakanı Abe 21 Mayıs’ta videokonferans yöntemiyle birlikte açacaklar. Dünya küresel salgınla uğraşırken hastane açan Türkiye...

Yazının devamı için tıklayın

İBB: Metro inşaatı dönemin başkanı Mevlüt Uysal tarafından durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bugün ilk etabı hizmete açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne giden yol ve metro inşaatının İBB tarafından yarım bırakıldığı iddialarına cevap verdi. Hastanenin yol inşaatının, inşaatı yapan müteahhitin Dolmabahçe – Ortaköy Karayolu Tüneli inşaatına yönlendirilmesi nedeniyle durduğunu açıklayan İBB, inşaata devam etmediklerini çünkü ödeneğin de tünel inşaatına harcandığını ifade etti. Metro inşaatının ise dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından durdurulduğunu ve işin tamamlanması için gereken büyük miktardaki kaynağın yokluğundan tamamlanamadığını belirtti.