Başakşehir Ravil Tagir transferini açıkladı

Turuncu-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2003 doğumlu futbolcu Ravil Tagir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da görev yapan oyuncunun imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Altınordu Futbol Kulübü’nde gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ravil Tagir, kulübümüzde 35 numaralı formayı giyecek. Ravil Tagir’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA'nın haberine göre, Başakşehir Ravil Tagir için Altınordu'ya 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak.

Ravil Tagir, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 32 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.