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Spor

Başakşehir, Mossoro ve Napoleoni'nin sözleşmelerini uzattı

İSTANBUL,(DHA) Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı

18 Ocak 2019 17:37

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni\'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.
Bu sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni\'nin sözleşmelerini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattığını açıklayan turuncu-lacivertli ekibin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
\"Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni\'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz.\"

(FOTOĞRAFLI)

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