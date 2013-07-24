Başakşehir metrosunda bir işçi öldü!

Başakşehir metrosunda bakım çalışması sırasında yürüyen merdivene sıkışan işçi hayatını kaybetti.



Metro istasyonlarının bakımını yapan firma çalışanı Muhammed Cinemre, sabah saatlerinde bakım çalışması yapmak için Başak Konutları istasyonuna geldi.

Yürüyen merdivenin basamaklarını çıkarıp bakım yapan Cinemre, merdivenin bir anda çalışmasıyla sıkıştı.

Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cinemre'yi sıkıştığı yerden çıkardı.

Ambulansla Başakşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cinemre, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayı gören firma çalışanlarını, ifadelerini almak üzere Başakşehir karakoluna götürdü.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ise kazanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine alarak incelemelerde bulundu.

Bu arada bir firma yetkilisi de basın mensuplarının görüntü almasını engellemek istedi.