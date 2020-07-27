Başakşehirli Mahmut Tekdemir'in gözleri doldu: Ayakkabımın önü yırtıktı; kimse alay etmesin, gülmesin diye saklardım

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, katıldığı bir televizyon programında kariyerine ilk başladığı dönemlerde yaşadığı zorluklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Tekdemir, ilk kulübe girdiği anın dün gibi aklında olduğunu belirterek "Ayakkabımın önü yırtıktı, kimse görüp de benimle alay etmesin, gülmesin diye saklardım" dedi.

Süper Lig’de tarihinde ilk kez şampiyon olan Medipol Başakşehir’in kaptanı Mahmut Tekdemir, NTV’de katıldığı programda izleyenleri duygulandıran açıklamalarda bulundu.

Futbola Damlaspor altyapısında başlayan ve ardından şimdiki adı Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer olan Tekdemir, "Benim hikayem şöyle. 15-16 sene aynı kulüpte oynuyorum profesyonel anlamda. Maç bitti, büyük heyecan, büyük sevinç. Arabaya bindim eve gidiyorum, birden duygulandım. 16 sene önce aklıma geldi, film şeridi gibi" diye konuştu.

"İlk kulübe girdiğim an aklıma geldi" diyen Tekdemir, "Dün gibi aklımda. Ayakkabım yırtıktı şu önü, onu içine sokardım, yani kimse görüp de benimle alay etmesin, gülmesin diye saklardım" ifadelerini kullandı.