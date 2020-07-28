Başakşehir ile sözleşmesi biten Elia için Fenerbahçe devrede

Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Eljero Elia, sezonun sona ermesiyle birlikte serbest kalıyor. Hollandalı oyuncu, kontratının bitmesiyle yeni teklifleri dinlemeye hazırlanırken, Fenerbahçe'nin transfer için devreye girdiği belirtildi.

Voetbal International'a göre, Elia için devreye giren Fenerbahçe'nin bir teklif hazırlığında. Hollandalı yıldız için Fenerbahçe'nin yanı sıra ülkesinden ekipler de devrede.

ADO Den Haag ve Twente'nin istediği Elia için Arjen Robben'in formasını giymeye hazırlandığı Groningen'in de devrede olduğu aktarılıyor. Robben konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Elia gibi bir oyuncunun Groningen'e gelmesi güzel olurdu" dedi.

Elia'nın Başakşehir ile Avrupa Ligi maçlarına çıktıktan sonra takımdan resmen ayrılması bekleniyor.