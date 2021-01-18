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Spor

Başakşehir, Kerim Frei ile yollarını ayırdı

18 Ocak 2021 17:50

Medipol Başakşehir, 27 yaşındaki orta saha Kerim Frei ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "2017 yılından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Kerim Frei’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kerim Frei’ye vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Emmen'e gitti 

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Kerim Frei, Hollanda ekibi Emmen'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Elias Frei da aynı kulübe imza attı.

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