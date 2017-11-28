Başakşehir, Kayseri'de takıldı!

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı ve 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Spor Toto Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında zirve takibini sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı.



Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



9. dakikada Umut Bulut ile öne geçen Kayserispor'a Medipol Başakşehir, 38. dakikada Emmanuel Adebayor ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 23'e Medipol Başakşehir ise 27'ye çıkardı.