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Spor

Başakşehir, Kayseri'de takıldı!

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı

28 Kasım 2017 01:31

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı ve 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı.

Spor Toto Süper Lig 13. hafta kapanış karşılaşmasında zirve takibini sürdürmek isteyen Medipol Başakşehir, deplasmanda Kayserispor ile kozlarını paylaştı.

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

9. dakikada Umut Bulut ile öne geçen Kayserispor'a Medipol Başakşehir, 38. dakikada Emmanuel Adebayor ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 23'e Medipol Başakşehir ise 27'ye çıkardı.

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