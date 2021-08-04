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Spor

Başakşehir, Junior Caiçara'nın sözleşmesini uzattı

04 Ağustos 2021 11:42

Başakşehir, sağ bek oyuncusu Junior Caiçara'nın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e uzatıldığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbolcumuz Junior Caiçara’nın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi, 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Brezilyalı futbolcumuzun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt katıldı.

Geldiği günden bu yana ailemizden biri olan, aidiyet duygusu ve sahadaki mücadelesiyle tarihi şampiyonluğumuza da önemli katkılarda bulunan Junior Caiçara’ya kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."

 

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