Başakşehir'in gündemindeki Onyekuru İstanbul'a geldi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'yu transfer etmek için harekete geçti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Onyekuru transferini çok istediği bilinirken, yıldız futbolcunun İstanbul'a gelmesi iddiaları güçlendirdi.

Emre Belözoğlu'nun gözdelerinden olan 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun Olympiakos macerası sona eriyor. Yunan ekibi performansından memnun olmadığı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sportime'ın haberine göre; Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon Euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

Bu arada Onyekuru'nun İstanbul'a gelmiş olması transfer dedikodularını da artırdı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımlarına özellikle Galatasaraylı taraftarlar beğeni ve yorum yağdırdı.

Bu sezon Olympiakos formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Henry Onyekuru'nun sadece 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı olan 24 yaşındaki Nijeryalının güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.