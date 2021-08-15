Başakşehir'i yenen Alanyaspor, yeni sezona galibiyetle başladı

Süper Lig'in açılış haftasında Medipol Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki maçta gülen konuk ekip oldu. Başakşehir, ikinci yarı oyun üstünlüğünü ele geçirmesine karşın Alanyaspor, maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Medipol Başakşehir maça etkili başlarken, henüz 3. dakikada Visca'nın harika şutunu kaleci Serkan aynı güzellikte kurtardı. 12. dakikada Borja'nın golü geldi. Borja, ceza yayı yakınından sert vurdu, Lima'ya çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.

42. dakikada ismi Trabzonspor ile anılan Siopis'in şutunu kaleci Volkan Babacan kurtardı ve ilk yarıyı konuk ekip 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı daha etkili taraf Başakşehir oldu. Turuncu Lacivertliler özellikle 83. dakikada Deniz Türüç ile mutlak gol fırsatından yararlanamazken; maçı Alanyaspor 1-0 galip tamamladı.