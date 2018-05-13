Başakşehir Gençlik Oyunları'nda ödüller sahiplerine verildi

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR Belediyesi’nin düzenlediği ‘Gençlik Oyunları’ Fetih Koşusu ve konserlerle sona erdi. Başkan Yasin Kartoğlu, şampiyonlara ödüllerini takdim etti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Başakşehir Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen Gençlik Oyunları, final programı ile sona erdi. Fetih Koşusu ile başlayan ‘Gençlik Oyunları, ardından sembolik olarak yapılan kale duvarlarına sancak dikme seromonisiyle devam etti. Türki Cumhuriyetlerin bayraklarının dikildiği sancak töreninin ardından ise koşuda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

“SPOR ADASI’NIN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ”

Burada bir konuşma yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Gençlik Oyunları’nın finalinin yapıldığını hatırlatarak, “Gençleri mutlu etmek için daha çok çalışacağız. İnşallah geleceğin spor merkezi olacak Spor Adası’nın inşaatına başlayacağız. Bu sene başlamaya çalışacağız inşallah. Özellikle Başakşehir Futbol külübümüz güzel işler yapıyor bizim de onlara destek olmamız gerekiyor. Ayrıca spor faaliyetlerine de Ramazan ayından sonra başlıyoruz ve sizin de gençler olarak bunlara katılımlarınızı bekliyoruz“ dedi.

Başkan Kartoğlu, konuşmasının ardından 2017-2018 eğitim öğretim dönemleri boyunca spor branşlarında hem bireysel hem de takım olarak başarılar elde eden okullardaki takıma ve bireysel sporculara kupalarını ve madalyalarını takdim etti.

Ödül törenin ardından ise öğrenciler Eypio ve SagoaKajmer’in canlı performanslarını izledi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)