Başakşehir emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor

Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.

Turuncu-mavililere galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Crivelli ve 78. dakikada penaltıdan Visca kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 65'e yükselterek, en yakın rakibi Trabzonspor'un (bir maçı eksik) 5 puan önünde yer aldı. Galibiyet hasreti beş maça çıkan Denizlispor ise 32 puanda kaldı ve düşme tehlikesini daha yakından hissetmeye başladı.

Başakşehir ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak, Denizlispor ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.