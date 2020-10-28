Başakşehir, Devler Ligi'nde PSG karşısına çıkıyor

Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir, bu akşam Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında kendi sahasında PSG’yi konuk edecek.

Başakşehir-PSG maçı bu akşam saat 20.55’de başlayacak.

İsveçli hakem Andreas Ekberg'in yöneteceği karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Medipol Başakşehir ilk maçında Alman ekibi Leipzig'e 2-0 mağlup olmuştu. Son finalist PSG ise kendi sahasında Manchester United'a 2-1 yenilmişti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu diğer maçında saat 23.00'de Manchester United ile Leipzig karşı karşıya gelecek.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar;

20.55: Mediol Basaksehir- PSG

20:55: Krasnodar – Chelsea

23:00: Club Brugge – Lazio

23:00: Dortmund – Zenit

23:00: Ferencvaros – Dinamo Kiev

23:00: Juventus – Barcelona

23:00: Manchester United – Leipzig

23:00: Sevilla – Rennes