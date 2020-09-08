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Spor

Başakşehir'den sürpriz transfer; Nacer Chadli'yle 2 yıllık sözleşme imzalanacak

08 Eylül 2020 10:39

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Başakşehir, Fas asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Nacer Chadli'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu bugün İstanbul'a gelecek. İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.

Chadli, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Anderlecht'te 17 lig maçında 8 gol attı ve 5 asist yaptı.

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