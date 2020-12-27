Başakşehir'de korkutan sakatlık! "Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum"

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sakatlanarak oyundan alınan Martin Skrtel'in aşil tendonu koptu. Tecrübeli futbolcunun yarın sabah saatlerinde ameliyata gireceği öğrenildi.



2-2 biten mücadelenin 49'uncu dakikasında sakatlanan Başakşehirli Skrtel, 52'nci dakikada sedyeyle oyun alanını terketmişti. Yapılan ilk kontrollerin ardından Slovak oyuncunun aşil tendonunun koptuğu anlaşıldı. Bugünü evinde geçirecek olan Skrtel'in yarın sabah ameliyat olacağı bildirildi.





"Ayağından gelen sesi duydum"

Karşılaşmanın ardından Skrtel'in sakatlığı ve maç hakkında konuşan Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, "Maç önüne geçen bir şey oldu. Skrtel'in ayağından gelen sesi duydum. Aşilinde kopma olmuş galiba. Çok üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum" dedi.

Saraloğlu: Martin Skrtel'in sakatlığı bizi üzdü

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, oyunu ve mücadeleyi değerlendirdi.



Üzücü bir skor aldıklarını söyleyen Saraloğlu, "Bugün üzgünüz. İlk olarak Martin Skrtel'in sakatlığı bizi üzdü. En kısa zamanda inşallah toplarlar. Enerjisi yüksek bir arkadaşımız. İkinci üzüntümüz ise maçın sonucu. Mutlak kazanmak isteğiyle başladık. İsteğimiz şekilde oyun gitti, 1-0 öne geçtik fakat ön bölgedeki bir hata zincirleme olunca bir gol yedik. Sonradan toparlayıp geri dönüş bekledik. Rakibin kırımızı kart görmesi bizi umutlandırdı. Oyuncu değişikliği ve oyunumuzu değiştirdik. Daha fazla hücum oynamak istedik. Sarı kartlı Rafael'i çıkartarak Kerim'i aldık. Direkler ve rakip kaleci buna müsaade etmedi. Bir hatayla rakip golü buldu. Oyunu riske edecek şekilde oynadık. İç sahadaki mağlubiyet kabul edeceğimiz bir sonuç değil. Yine pozisyonlara girdik. Risk alınca pozisyon veriyorsunuz. 2-2 olunca da pozisyon verdik. Pozisyonlara girdik ve olmadı. Öncelikle tebrik ediyorum. Hakem oyunu soğutan, zaman geçiren rakibe müsaade etti. Oyun 3,5-4 dakika durdu ancak çok erken maçı bitirdi. Maçın sonunda son saniye bile önemli. Oyunu soğutma dışında rakibi tebrik ediyorum" dedi.