Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Müsabaka, başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

Küme düşme hattından kurtulmak isteyen Medipol Başakşehir, bu sonuçla 37 puana ulaştı ve 17. sırada konumlandı.

Avrupa kupaları iddiasını sonuna kadar zorlamak isteyen Aytemiz Alanyaspor ise 56 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 5. sıradaki yerini korudu.

İki ekip arasında Ocak ayında Alanya'da oynanan maç, 3-0'lık Aytemiz Alanyaspor üstünlüğüyle son bulmuştu.