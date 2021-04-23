Başakşehir'de Demba Ba ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, tecrübeli golcü Demba Ba ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Başakşehir'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Turuncu-lacivertliler, başarılı futbolcu Demba Ba'nın mukavelesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını bildirdi. M.Başakşehir'in resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve

gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba’nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır.

‘Şampiyon’ ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba’ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Demba Ba'dan açıklama

Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Demba Ba, turuncu-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Senegalli futbolcu, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ba, "Ortak bir karar ile İBFK ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.