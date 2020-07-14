Başakşehir darbe aldı, Trabzonspor fırsat tepti: İşte Süper Lig'de 32. hafta puan durumu

Süper Lig’de 32’inci hafta hem şampiyonluk hem de düşme hattında heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu.

Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Trabzonspor ise 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve 62 puanda kaldı.