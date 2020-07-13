Başakşehir darbe aldı; Trabzonspor Denizli’de fırsat tepti

Süper Lig'in 32. haftasında lider Başakşehir şampiyonluğu ilan etme ihtimali olduğu haftada Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu. Konya'nın gollerini Miya (2), Ömer Ali Şahiner ve Skubic atarken, Başakşehir'in sayıları ise Visca (p), Demba Ba ve Elia'dan geldi.

Bu sonuçla lider Başakşehir 66 puanda kalarak şampiyonluk şansını son 2 haftaya bırakırken, Konyaspor ise ligde kalma yolunda hayati bir galibiyet alarak puanını 33'e yükseltti. Başakşehir kalan 2 haftada evinde Kayserispor ve deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Trabzonspor ve evinde Alanyaspor ile oynayacak.