Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları eylemlerinin ikinci gününde

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde doktorlar ve sağlık çalışanlarının, haziran ve temmuz ayı ek ödemelerinin ödenmemesi ve düzgün ödeme alamaması nedeniyle hastanedeki protestosu ikinci gününde devam ediyor.

Hastanede bir araya gelen sağlık çalışanları, hastanede yürüyüş düzenledi ve ek ödemelerin ödenmemesini alkışlarla protesto etti.

Burada yapılan açıklamada, "Halkımıza sesleniyoruz. Sizlere sağlık hizmeti vermek bizim en büyük onurumuz, görevimizdir. Bugün dünyada sağlık hizmetileri kalitesinde iyi yerlerdeysek bu bizim emeğimizdir, halkımıza olan borcumuzdur" ifadeleri kullanıldı.

"Hastaları binalar değil bizler iyileştiriyoruz" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizler Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sağlık çalışanları olarak şantiye halinden beri burada çalışıyoruz. Hastanede çalışan hekimlerin büyük kısmı görevlendirme ve mecburi hizmete gelenlerden oluşmaktadır. Buna rağmen ilk hasta kabulünden günümüze kadar 10 bini aşkın ameliyat, yüz binlerce poliklinik hizmeti verdik. En başında tanışma toplantısında biz sağlık çalışanlarına ‘hoş geldiniz’ denilmesinin ardından ‘herkes rahat olsun kimse mağdur edilmeyecek’ diye söz verildi. Temiz hastane ilan edildi, ancak pandemi nedeni ile artan iş yükü altında hizmet veriyoruz. Milletimize hizmet vermeye de talibiz."

"Yüzünü bile göremediğimiz ailemize geçim sıkıntısı yaşatmak ağır geliyor"

"Ancak unutulmamalı ki, bizler aynı zamanda aile geçindiriyoruz, anayız, babayız. çocuklarımızın geçim sorumluluğu da üzerimizde. Yüzünü bile göremediğimiz ailemize geçim sıkıntısı yaşatmak ağır geliyor" ifadelerini yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

"Evet, ne yazık ki bu yoğun çalışma şartlarında aylardır doğru düzgün ödeme alamıyoruz. 4 kalemde yatması gereken maaşların bir kısmı ödenmiyor. Nöbet ücretleri aylarca yatırılmadı. Döner sermaye ödemleri yapılmadı. Bizlere hayatımızın en yoğun çalışma döneminde en az ücret verilmesi, normal zamanlarda yatan ücretlerin bile ödenmemesi bizleri bunalıma sokmaktadır. Tükeniyoruz! Sağlıkta performans sistemi ile parçalara bölünen maaşımızın düzenli yatmaması, çalışarak hak ettiğimizin, ödemeye gelince lütufmuş gibi dillendirilmesi, aldığımız maaşların gelecekte emekliliğe yansımaması, çalıştığımızın ücreti için ağız açmak zorunda bırakılmak bizlere ağır geliyor. Tükeniyoruz! Pandemi döneri diye açıklanan, ağustos-ekim dönemi genelgesi daha büyük mağduriyet oluşturmaktadır."

"Ek ödemeler yapılsın"

Sağlık çalışanları taleplerini şöyle sıraladı:

1- Sağlıkta şiddetin önlenmesi, bunun çözümü için sağlık çalışanları ile çalışılması,

2- Çalıştığımız haziran-temmuz ek ödemelerinin yapılması

3- 'Yeni açılan sağlık kuruluşları il sağlık müdürlüğünce ek ödeme açısından desteklenir' genelgesi gereği hastanemiz sağlık çalışanlarının 1 yıl boyunca desteklenmesi,

4- Tek kalemde, emekliliğimize yansıyan maaş istiyoruz.

Yapılan açıklama şöyle sonlandırıldı: "Bizler eylemlerimizi bilimsel çalışmalarla yapmak istiyoruz. Alkışlanmak da, şiddet görmek de istemiyoruz. İyi hekimlik, insani şartlar ve tüm sağlık çalışanlarına adil ücret istiyoruz. Bu noktada bizleri destekleyen tüm sağlık çalışanlarına, milletimize teşekkür ediyoruz."