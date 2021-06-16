Başakşehir, Bolingi Mbombo ile yollarını ayırdı

Başakşehir, geçen sezon Celtic'ten kiraladığı sol bek Boli Bolingi Mbombo’nun kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı ve yollarını ayırdığını açıkladı.

Başakşehir'den yapılan açıklama şöyle:

"Turuncu-lacivertli formamız altında bir sezon boyunca başarıyla oynayan Boli Bolingoli-Mbombo’nun sözleşmesi sona ermiştir. Kulübümüz, Celtic FC ile yapılan kiralama sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmama kararı almıştır. Boli Bolingoli-Mbombo’ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Boli Bolingoli-Mbombo, geride bıraktığımız sezonda Başakşehir formasını 18 kez giydi ve bu maçların 15'in de 11'de başladı.