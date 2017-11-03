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Spor

Başakşehir bir puanı son dakikada kurtardı

Başakşehir’in golü 90+4’te Edin Visca’dan geldi

03 Kasım 2017 11:11

UEFA Avrupa Ligi C Grubu maçlarında hafta içi yaşanılan sakatlıklarla boğuşan tam kadro çıkamayan Başakşehir, Hoffenheim ile evinde 1-1 berabere kaldı. 47. Dakikada geriye düşen Başakşehir beraberlik golünü 90+4’te Edin Visca ile buldu.

Abdullah Avcı'nın Emre Belözoğlu ve Adebayor'un yokluğunda maça Elia, Visca ve Mossoro ile başlamaması ve maç öncesi Attamah'ın ısınırken sakatlanması ile Medipol Başakşehir, eksikleri yüzünden hücumda organize olamadı.

İlk yarının 7. dakikasında Kerim Frei, ceza alanı içerisinde müsait durumdaydeyken çektiği şutta kaleci Baumann, topu çelmeyi başardı. 17. dakikada ise Hoffenheim'ın atağında Kramaric'in şutunda Mert Günok topu kornere çeldi. 30. dakika gelişen Hoffenheim atağında topu önünde bulan Amiri kaleye sert bir şut gönderdi. Mert Günok topu yine kornere çelerek gole izin vermedi. Mert Günok 37. dakikada ise Kerem Demirbay'ın şutunu çıkararak kalesinde bir kez daha golü önledi. İlk yarı golsüz sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Hoffenheim, 47. dakikada Grillitsch ile 1-0 öne geçti. Golden sonra ataklar üretmeye başlayan Başakşehir'de 65. dakikada sağ kanattan Çaiçara'nın ortasında Mevlüt Erdinç yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu auta yolladı.Edin Visca 90+4'te maçı sonucunu tayin etti.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir grupta 2 puanda son sırada kalırken Hoffenheim puanını 4'e yükseltti.

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