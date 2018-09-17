Başakşehir bildiğiniz gibi  

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Son iki sezonda devre arasını lider geçiren ancak şampiyonluğu rakiplerine kaptıran Medipol Başakşehir, yeni sezona yine çok formda başladı.

Süper Lig\'de çıktığı 5 karşılaşmadan 4 galibiyet elde eden Başakşehir tek mağlubiyetini Kasımpaşa karşısında aldı. Kalesinde gördüğü 3 golle ligin en az gol yiyen ekibi olan turuncu lacivertliler, Galatasaray (14), Kasımpaşa (11) ile birlikte attığı 11 golle ligin de en çok gol atan 3 takımından biri konumunda. 2016-2017 sezonunda ilk 5 haftayı 13 puanla lider kapatan Başakşehir, 9 gol atarken sadece 3 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısını da lider kapatan Başakşehir, ligi 2\'nci sırada tamamladı. 2017-2018 sezonuna da iyi bir başlangıç yapan Başakşehir, ilk 5 haftada 10 puan topladı. 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle geçtiği sürecin sonunda ilk yarıyı lider kapatan Başakşehir sezonu ise 3\'üncü sırada tamamladı.

Ligin ve sezonun tecrübeli takımlarından birisi haline gelen ve şampiyonluk yarışı içinde adından sürekli söz ettiren Başakşehir\'de bu sezon da işler yolunda. Ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir ayrıca, en çok gol atan 3 takımından birisi. Kalesinde 3 gol gören Abdullah Avcı\'nın öğrencileri rakip filelere 11 gol bıraktı. 14 golle Galatasaray\'ın ardından, 11 golle Kasımpaşa ile birlikte en çok gol atan Başakşehir, iç sahada da Galatasaray ile birlikte 9 puan topladı ve puan kaybı yaşamadı.

VİSCA KALDIĞI YERDEN

Süper Lig\'de geçen sezonu 9 gol 16 asistle tamamlayan Edin Visca, bu sezonda sergilediği 2 gol 3 asistlik performansla yüksek formunu sürdürüyor. 5 maçta toplam 450 dakika süre alan Bosna-Hersekli futbolcu, Trabzonspor karşısında 1 asist, Akhisarspor ve Antalyaspor mücadelelerinde de 1\'er gol ve 1\'er asistle galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

MERT VARSA SORUN YOK

Geçen sezon Bursaspor\'dan transfer olan ve sezonun büyük bir bölümünü yedek kulübesinde geçiren Mert Günok, bu sezonki performansıyla formayı Volkan Babacan\'dan aldı. 29 yaşındaki futbolcu 5 Süper Lig maçının 3\'ünde kalesini gol kapatırken, 3 puanla ayrıldıkları Akhisarspor ve deplasmanda 2-1 kaybedilen Kasımpaşa mücadelesinde toplam 3 gole engel olamadı. 5 maçta kalesinde 450 dakika süre alan tecrübeli isim, milli takım kalesine de göz kırpmış oldu.

İRFAN CAN\'IN YÜKSELİŞİ

Sezon öncesi hazırlık kampında gösterdiği performansla adından söz ettirmesi beklenen İrfan Can Kahveci ligde de gösterdiği çıkışla çalışmalarının karşılığını aldı. Süper Lig\'in 4 üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımının tek golünü atan ve 3 puanın mimarı olan İrfan, Antalyaspor karşısında da 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Takım kaptanı Emre Belözoğlu\'nun yokluğunda orta sahanın merkezinde görev alan genç futbolcu etkili bir performans gösterdi. Performansıyla gençleşen milli takımda da alternatif olabileceğini gösteren İrfan Can, milli takım kadrosunda yer almak için çok çalıştığını vurgulayarak DHA\'ya, \"Önümüzdeki süreçte daha çok çalışarak milli takım kadrosuna girme hedefim var. Sürekli çağrılmak ve forma giymek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanda çağrılırım\" açıklaması yapmıştı.

BÜYÜK TECRÜBE ADEBAYOR

Başakşehir\'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, takımın en tecrübeli isimlerinin başında geliyor. Oynadığı futbolla takımın kritik ismi olan ve oynadığı 4 maçta 2 gol atan ve 2 asist yapan 34 yaşındaki golcü, takımının şampiyonluk yarışındaki en önemli kozu durumdan. Trabzonspor\'a karşı 1 gol atan ve lige golle başlayan Togolu, Antalyaspor karşısında da 1 gol ve asistlik performansla oynadı. Takımının 2-1\'lik mağlubiyet aldığı Kasımpaşa maçında da golün hazırlayıcısı olan Adebayor, takım için ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

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