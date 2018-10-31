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Spor

Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

31 Ekim 2018 18:03

İSTANBUL, (DHA)

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman teknik ısınmayla başladı. Sonrasında çabukluk ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman geniş alanda yapılan oyunla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu ve Alparslan Erdem, fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu lacivertli ekip, yarın yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.

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