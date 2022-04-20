Başakşehir Belediyesi'nden AKP'li Şanioğlu'nun şirketine 78 milyon TL'lik ihale

AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin 78 milyon 899 bin TL'lik ‘park yapım ve onarım’ ihalesini bir dönem AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahalle Yöneticiliği yapan Fatih Şanioğlu’nun şirketi aldı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, AKP’li Yasin Kartoğlu yönetimindeki Başakşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 14 Mart tarihinde “Başakşehir Genelinde Park Yapımı İle Mevcut Parkların Onarımı Yapım İşi” başlığıyla bir ihale açtı.

AKP’li belediye, ilçe genelindeki park alanlarında 589 kalem onarımı ile yapımını içeren işin süresini 900 gün, maliyetini ise 80 milyon 703 bin TL olarak belirledi. Açık usulle düzenlenen ihaleyi 78 milyon 899 bin TL’lik teklifle Fatih Şanioğlu’nun şirketi aldı. Şanioğlu’nun şirketi ile idare arasında 15 Nisan’da sözleşme imzalandı.

Bir dönem AKP Başakşehir İlçe Başkanlığı Bahçeşehir 1’inci Kısım Mahalle Yöneticisi olmasıyla bilinen Şanioğlu, aynı zamanda Nur İnşaat’ın da sahibi. Şanioğlu’nun geçen günlerde İBB’nin pazarlık usulüyle düzenlediği park ve bahçe ihalesini alması kamuoyunda eleştirilere neden olmuştu.

Eski İBB Başkanı ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminden beri AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihaleler kazanan Şanioğlu’nun son 11 yılda aldığı ihalelerden bazıları şöyle:

-Başakşehir Belediyesi’nden 44 milyon 515 bin 490 TL değerinde 15 ihale.

-Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden 22 milyon 660 bin TL’lik üç ihale.

-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 5 milyon 138 bin TL değerinde altı ihale.