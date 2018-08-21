Başakşehir Belediye Başkanı vatandaşla bayramlaştı

İSTANBUL, (DHA) – BAŞAKŞEHİR halkı, Kurban Bayramını kurban satış ve kesim alanında kutladı. Bir yandan kahvaltı yapıp, diğer yandan kesim sırası bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İslam aleminin bayramını kutladı. Vatandaşlar Başakşehir\'deki 55 dönümlük alan üzerine kurulan kurban kesim ve satış merkezini sabahın erken saatlerinde doldurdu. Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan modern kesim alanında vatandaşlar sıralarını beklerken, diğer yandan da yapılan çeşitli ikramlarla kahvaltılarını yaptı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Kurban Bayramı\'nın ilk gününde Fenertepe\'de kurulan kurban satış ve kesim alanına geldi. AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ile birlikte alandaki vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan Kartoğlu, vatandaşlarla tek tek sohbet etti.

“BAYRAMI SIKINTISIZ BİR ŞEKİLDE GEÇİRİYORUZ”

Modern bir kurban satış ve kesim alanı oluşturduklarını kaydeden Kartoğlu, “Bu sabah muhteşem bir organizasyonla başladık güne. Tatlı bir telaş var. Sabah ikramlarımız oldu. Gelen misafirlerimiz alanda kahvaltılarını yaptı. Şimdi de kesim sıralarını bekliyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 55 dönümlük bir araziye kurduğumuz bu alanda sıkıntısız bir şekilde bayramı geçiriyoruz” dedi. Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ise vatandaşların bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Birçok hizmetin sunulduğu modern ve hijyenik tesiste vatandaşlar kurbanlarını kestikten sonra evlerinin yolunu tuttu.

(FOTOĞRAFLI)