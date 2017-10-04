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Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi

04 Ekim 2017 19:50

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AKP'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi.

Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, istifa eden Kadir Topbaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. 

 

Yasin Kartoğlu kimdir?

 

1977 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece'de yapan Yasin Kartoğlu üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AKP Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Kartoğlu 4 Ekim 2017'de Başakşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Yasin Kartoğlu Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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