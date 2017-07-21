Başakşehir Başkanı Gümüşdağ'dan 'Galatasaray paylaşımı' açıklaması

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elenmesi sonrası Başakşehir Kulübü, resmi Twitter hesabı üzerinden tepki çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Başakşehir Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Galatasaray'dan ayrılarak Başakşehir'e giden Aurelien Chedjou'nun fotoğrafının altında "Bu zor gecenin ardından Medipol Başakşehir'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" ifadesi yer almıştı. Galatasaray taraftarları, bu paylaşıma sosyal medya üzerinden oldukça tepki göstermiş, 'özür dilediklerini' belirten iletiler göndermişti.

Oyundan çıkardığı futbolcusu

tepki gösterince kafa attı!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Lyon'a elendiği maçı hatırlatarak, "Galatasaray da Beşiktaş'a atmıştı. Bu bir şaka" dedi.

Futbolun bir oyun olduğunu ve bu işlerin çok ciddiye alındığını söyleyen Gümüşdağ, şöyle konuştu:

"Galatasaray dün elendi. Bir futbol adamı olarak üzüldüğümü ifade edeyim. Tabii bazen bu işleri çok ciddiye alıyoruz. Biz Galatasaray'ı çok seviyoruz. Ancak bu bir oyun. İki dostun karşılıklı bir tweet attığı gibi değerlendirip bunun bir şaka olduğunu bilmemiz lazım. Daha önce de Galatasaray da Beşiktaş'a atmıştı. Beşiktaş'la da karşılıklı çok tweet attık. Burada çok güzel bir dostluk var. Bazen maksat aşmış olabilir. Bu anlamda da bir üzüntü olduysa onlar da kusura bakmasın. Bu tip esprilerin bunların hepsinin sonunda oyun olduğunu düşünmemiz lazım. Ege'de büyük bir deprem oldu, onu ciddiye almamız lazım. Bunlar ise bir şaka. Bunu da hatırlatmak istedim."

Sarı-kırmızılıların tepkisine neden olan paylaşım şöyleydi: