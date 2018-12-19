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Spor

Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı

19 Aralık 2018 17:52

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, mücadelenin hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Adana Demirspor maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketleriyle idmana başladı. 5\'e 2 pas çalışması ve dar alan oyunun ardından çift kale maçla antrenman sona erdi.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem ise kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30\'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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