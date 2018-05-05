Başakşehir, 2 golü de attığı maçta Sivasspor'la berabere kaldı; Abdullah Avcı “Ders verdik” dedi

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında ikisini de kendisinin attığı gollerle Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, ‘ders verdiklerini’ iddia etti.

Sivasspor karşısında dramatik bir şekilde mağlup olduklarını savunan Avcı, "Rakibimize karşı ilk yarıda hücum, ikinci yarıda savunma dersi verdik. Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu” dedi.

Maç sonrasında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Avcı, şunları söyledi:

“Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İlk yarıda hücumda tüm doğruları yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92'nci dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu.”

Mossoro'nun 38. dakikada gördüğü kırmızı kartla ilgili ise Avcı, "Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir" yorumunda bulundu.