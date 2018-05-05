Arda Turan hakemin üzerine yürüdü, Başakşehir 9 kişi kaldığı maçta kendi kalesine attığı golle berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golü 14'üncü dakikada Bajic'ten gelirken, Sivasspor'un beraberlik golünü 90+2'nci dakikada Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan kendi kalesine kaydetti.

Medipol Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, maçın 90+4. dakikada yardımcı hakem Erdinç Sezertam ile yaşadığı olay sonunda direkt kırmızı kart gördü. Yardımcı hakem Sezertam’ı itmesi sonucunda maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Arda’yı direkt kırmızı kart ile cezalandırdı.

Ev sahibi ekipte Mossoro 38'inci dakikada, Arda ise 90+4'üncü dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir 66, Demir Grup Sivasspor ise 48 puana yükseldi.