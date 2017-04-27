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Medya

Başakşehir - Fenerbahçe maçı zirvede; reytinglerde ikincilik yarışı nasıl bitti?

Kara Sevda dizisi dördüncü sırada yer aldı

27 Nisan 2017 14:35

Çarşamba günü ekrana gelen yapımların reyting oranları belli oldu. Total'de ATV'de ekrana gelen "Medipol Başakşehir-Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşması" birinci sıraya otururken, ikinci sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" , üçüncü sırada ise Fox TV'nin dizisi "NO: 309" dizisi yer aldı.

AB grubunda yine "Medipol Başakşehir-Fenerbahçe Türkiye Kupası Yarı Final Karşılaşması" birinci olurken, ikincilik "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber"in, üçüncülük ise "NO: 309" dizisinin oldu.

26 Mart 2017 tarihli reyting listesi şöyle:

 

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FenerbahçeBaşakşehirTürkiye Kupasıreytingkara SevdanO 309

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