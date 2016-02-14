Beşiktaş'tan geri dönüş; 2 - 0 geri düştü 1 puanı son dakikalarda kurtardı

Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. 25. dakikada Edin Visca'nın attığı golle Başakşehir, Beşiktaş önünde 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 Başakşehir'in üstünlüğüyle bitti.

Maçın 54. dakikasında Mahmut Tekdemir'in attığı golle Başakşehir iki farklı üstünlük sağladı. Maçın 78. dakikasında Cenk Tosun'un attığı golle Beşiktaş farkı bire indirdi. 83. dakikada Atiba'nın attığı golle maça beraberlik geldi.

Süper Lig'de, Fatih Terim Stadyumu'ndaki Başakşehir - Beşiktaş maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık.

İki takımın 11'i şöyle:

Başakşehir: V. Babacan, A. Epureanu, B. İrtegün, A. Erdem, Y. Ayhan, M. Mossoro, E. Belözoğlu, M. Tekdemir, D. Mandureira, E. Visca, M. Batdal

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Necip Uysal, Delgado, İsmail Köybaşı, Hutchinson, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Sosa, Olcay Şahan, Gomez.

Süper Lig'de 18. haftadaki Mersin İdmanyurdu ve 19. haftadaki Trabzonspor maçları kar yağışı sebebiyle ertelenen siyah-beyazlı ekip, 20. hafta mücadelesinde Gaziantepspor'u 4-0 yenerek sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmıştı.

Ligin 21. haftasında, iç saha müsabakalarını yaptığı Başakşehir'deki statta Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Ligde 18 maçta 44 puan toplayan Beşiktaş, 21 karşılaşmada 49 puana ulaşan lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Savunmada sıkıntı var

Beşiktaş'ta, Medipol Başakşehir maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor.

Süper Lig'de geride kalan hafta Gaziantepspor'la yapılan maçta sakatlanan Luiz Rhodolfo'nun sezonu kapatmasının ardından Marcelo Guedes'in de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Torku Konyasporkarşılaşmasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesiyle siyah-beyazlı ekipte stoper mevkisinde bir tek Alexis Delgado kaldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Brezilyalı futbolcuların yokluğunda lacivert-turunculular karşısında Alexis Delgado'nun yanında Necip Uysal'a şans vermesi bekleniyor.

Öte yandan tecrübeli teknik adamın, Torku Konyaspor karşısında ilk kez Beşiktaş formasını giyen Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu yedek kulübesinde oturtup, kaleyi yine Tolga Zengin'e emanet etmeyi planladığı öğrenildi.