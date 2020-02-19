Başak Günak'ın 'Kuyu' performansı ilk kez Arter'de sahnelenecek

Müzisyen, besteci ve ses mecrasına odaklanan sanatçı Başak Günak’ın, 'Kuyu' isimli görsel ve işitsel performansı, ilk kez Arter’in performans salonu Karbon’da sahnelenecek.



27 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Başak Günak’ın, dört yaratıcı performans sanatçısıyla birlikte gerçekleştireceği canlı bir performans şeklinde başlayacak Kuyu, ziyaretçiler tarafından 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 12:00, 15:00 ve 18:00 saatlerinde de mekânda ücretsiz olarak izlenebilecek.



Bu Dağlar Meşe Dağlar türküsünü, sahne üzerinde kaydedilen seslerle ve nefes alıp verişlerle bir ses yerleştirmesine dönüştüren performans, türkünün yöresine ait topografyadan ilhamla, sesi mekânsallaştıracak ve farklı yüksekliklerdeki 11 hoparlörlerden katılımcılara sunacak.

Üç bölümden oluşuyor

Arter, sanatın tüm disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Etkinlik Programı kapsamında bir performans sanatı seçkisi de sunuyor. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Performans Programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor.

Başak Günak hakkında

Berlin’de yaşayan müzisyen, besteci ve ses mecrasına odaklanan sanatçı Başak Günak, uluslararası elektronik müzik sahnesinde AH! KOSMOS ismiyle de biliniyor. Günak, AH! KOSMOS ismi altında ürettiği besteler ve ses üzerine çalışan bir sanatçı olarak yürüttüğü ses deneylerinin yanı sıra, tiyatro, çağdaş dans, film ve görsel sanat projeleri için ses mekânları tasarlıyor ve mekâna özgü performanslar gerçekleştiriyor. Sanatçının yapıtları bugüne kadar Barbican Theatre, Sonar Festival, Rotterdamse Schouwburg, Prague Quadrennial ve İstanbul Uluslararası Tiyatro Festivali gibi birçok uluslararası festival ve kurumda sahnelenmiştir.